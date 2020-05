Kaolack / Répartition de l'aide alimentaire : 4 délégués de quartier convoqués à la police.

À Kaolack, le torchon brûle dans les quartiers entre la population et les membres des comités mis en place pour la distribution de l'aide alimentaire.



À ce jour, 4 délégués de quartier ont été convoqués à la police par des citoyens qui ont manifesté leur insatisfaction suite à la publication des listes des populations devant bénéficier de ces vivres. Ces délégués de quartier sont de Sara Diougary, Kabatoki, Touba Ndorong et Touba extension.



De son côté, la structure qui chapeaute les délégués de quartier de la commune de Kaolack, a ainsi déploré cet état de fait avant d'inviter les populations à la retenue et à faire confiance aux membres des différents comités installés dans les quartiers...