Plus de 20 établissements scolaires sont enrôlés dans le cadre de cette opération.



La plate-forme « Xippil Xoll Lifi Macky Def » a débuté les travaux au groupe scolaire Amadou Tanor Dieng de Tabangoye où des camions de vidange ont été déployés en amont pour l'évacuation des eaux de pluie qui colonisaient cette école.



Par la même occasion, des camions de sable ont fait toute la journée la rotation pour le remblayage de l'enceinte des établissements scolaires.



À cet effet, une délégation de la plate-forme « Xippil Xoll Lifi Macky Def » a fait le déplacement pour constater de visu la suite des opérations dans la commune de Kaolack.



Responsables de l'école, parents d'élèves et l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaolack ont tous remercié le donateur Doro Gaye (coordinateur de Xippil Xoll Lifi Macky Def)...