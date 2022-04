Kaolack / Rencontre des maires et présidents de conseil départemental : Les élus locaux de Bby mettent le cap sur les prochaines législatives.

Les élus locaux de Bby de la région de Kaolack se sont réunis ce samedi en présence du ministre-conseiller, Mohamed Ndiaye Rahma, du directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, etc...



La rencontre portait sur les préparatifs des échéances prochaines et les dispositions à prendre en direction de ces joutes. Ils se sont ainsi entendus sur la réunification de leur entité et de l'unité à réaliser pour soutenir les prochaines têtes de liste de cette coalition à Kaolack.



Pape Demba Bitèye et le ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma ont saisi cette période de Ramadan pour remettre des appuis aux maires de la région de Kaolack, membres de la majorité présidentielle...