Kaolack : Rahma offre une ambulance médicalisée au poste de santé de Thiofack et réitère son appel au soutien à Amadou Bâ

Les populations de Thiofack viennent de pousser un grand ouf de soulagement. En effet, le ministre conseiller Mouhamed Ndiaye Rahma vient d’offrir une ambulance médicalisée au poste de santé de Thiofack qui va même permettre de desservir Gawane et d’autres quartiers. Un geste de haute facture magnifié par les populations et le personnel soignant car l’acquisition de cette ambulance dans ce poste de santé va beaucoup contribuer à sauver des vies. Prenant la parole, le mandataire de BBY, Rahma a réitéré son appel de soutien au candidat de BBY le jour du vote. « Nous sollicitons tous votre soutien et vos prières pour gagner cette élection présidentielle de ce dimanche », a-t-il lancé.