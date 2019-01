Kaolack : Quand Serigne Mboup Mboup liste les infrastructures réalisés par la Chambre de commerce.

En marge de la cérémonie de réception officielle des navires du MIEP 2 , le président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack s'est félicité de la volonté du président de la République de relancer et de moderniser le port de Kaolack à travers le dragage et la mise à disposition d'infrastructures pouvant redynamiser les activités du port.

Serigne Mboup, dans la foulée, a expliqué la genèse du port fluvial de Kaolack qui était presque laissé à lui même ainsi que les efforts consentis par l'équipe de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture en place pour relancer les activités de ce port.

Au-delà du port, le cœur de ville jadis considéré comme le cancer de la ville constitue aujourd'hui la fierté des Kaolackois. Pour finir, l'opérateur économique s'est fait l'avocat de ses collègues qui s'engagent à prendre en charge la Sonacos, une façon selon lui d'apporter leur pierre à la construction et à la bonne marche du pays.