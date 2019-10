Kaolack / Prise en charge des doléances des populations : Les députés annoncent l'ouverture prochaine de "la maison du parlementaire"

L'annonce a été faite à l'occasion du Forum intitulé " les députés face aux citoyens" (Jakaarlo ak Askan Wi) qui s'est tenu le Vendredi 04 Octobre 2019. Les parlementaires issus du département de Kaolack ont apprécié cette confiance du peuple sénégalais et tenu à élaborer avec lui, les sujets relatifs à la mise en place de bonnes stratégies pour l'avancement du département.



L'objectif était d'abord de rendre compte des réalisations de l'exécutif, mais également les projets en cours de réalisation en faveur des kaolackoises et kaolackois. Le second objectif était de recueillir les préoccupations et les doléances de la population en vue de les porter à l'Assemblée nationale pour une meilleure prise en charge.

Les députés du département de Kaolack se sont cependant réjouis de la forte mobilisation des citoyens de Kaolack, toutes obédiences confondues et de représentants des différents corps de métiers, notamment les paysans, les transporteurs, les commerçants, les syndicalistes, les femmes, les jeunes, les artisans...

Ils ont par ailleurs félicité l'opposition fortement représentée et qui a tenu un discours constructif pour de meilleures conditions de vie des populations de Kaolack.

Ces parlementaires estiment avoir pris l'engagement comme à l'accoutumée, d'être la voix du peuple et de manifester leur satisfaction, car ce forum au delà d'un recueil de doléances à permis aux kaolackois d'être édifiés sur les réalisations de l'Exécutif.

En passant par les remerciements de tous les initiateurs de ce forum, ces députés Kaolackois ont exprimé leur redevabilité à l'endroit de l'ONG 3D qui les a accompagnés pour donner un cachet citoyen à cet exercice.



C'est en terminant le communication qu'ils ont annoncé, l'ouverture prochaine de la "maison du parlementaire", une permanence qui accueillera tout citoyen kaolackois qui souhaiterait faire porter un message par le député qui n'est qu'un représentant de ce citoyen à l'hémicycle.



Fait à Dakar le vendredi 04 Octobre 2019 :



Les Députés

Awa Guèye

Adji Diarra Mergane Kanoute

Théodore Chérif Monteil