Kaolack /Présidentielle 2024 : ""Je n' ai pas confiance au Président Macky..." (Cheikh Ahmed Tidiane Niasse Leona)

Les militants de la coalition Diomaye ont organisé un grand "Ndogou" pour rendre hommage à leur leader Ousmane Sonko et à leur candidat Bassirou Diomaye Faye suite à leur libération. Ces derniers ont lancé un appel pour la libération des 13 détenus kaolackois membres du parti ex Pastef et pour le retour d'un des fils du terroir en exil aux USA. Le coordonateur du mouvement "Domi Daara patriotes" du département de Kaolack" et membre du pool de communication "Diomaye président en 2024", Cheikh Baye Mbaye Niasse a invité les populations à aller récupérer leurs cartes électeurs pour pouvoir largement faire la différence le jour du scrutin. Pour lui, l'objectif c'est d'aller faire des proximités dans le monde rural pour sensibiliser les populations sans distinction aucune pour remporter la victoire au soir du 24 mars. Cheikh Tidiane Niasse est quant à lui d'avis que rien n'est encore gagné d'avance à condition qu'au soir du scrutin les urnes parlent d'elles-mêmes en faveur de leur candidat Bassirou Diomaye. Car, il est convaincu que le projet de leur parti a pour objectif de satisfaire toutes les attentes des populations en matière de bonne gouvernance et d'équité. D'après lui, " je n' ai pas confiance au Président Macky Sall tant que le jour du scrutin les écarts des résultats ne sont pas largement favorables à notre candidat".