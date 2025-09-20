Kaolack- Pôle centre: " 92 sites clandestins dénombrés sur un total de 228 titres".(Birame Souléye Diop)

Kaolack a abrité ce samedi la cérémonie d'ouverture des journées portes ouvertes du pôle centre sur le secteur minier. À cette occasion, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a déclaré que, dans ce secteur, 92 sites clandestins sont décomptés dans les 4 régions qui composent le pôle centre à savoir Kaolack, Kaffrine Fatick et Diourbel.

''Ici dans ce pôle centre, nous avons compté sur les 4 régions, 92 sites clandestins sur un total de 228 titres''.

" Il me plaît de préciser que pour exercer l'activité de médecine, il faut avoir les habilitations et les autorisations légales pour le faire [...], pour être une institution qui exerce une activité de sécurité, il faut avoir une autorisation pour le faire, pour détenir une arme, il faut avoir une autorisation pour le faire. Pourquoi est ce que pour creuser les entrailles de la terre, on pense qu'on doit pas avoir d'autorisation parce qu'on a simplement les moyens, on a des salariés[...]?. Pourquoi est ce qu'on veut que le secteur des mines et des carrières devient une zone de non-droit? Les ressources appartiennent au peuple", a-t-il ajouté.

À rappeler que les autorités administratives et les acteurs du secteur ont tous pris part à cette rencontre...