Kaolack : Plus de 100 groupements de femmes financés par Mohamed Ndiaye Rahma

Dans le cadre des tournées de massification qu'il mène dans les différents quartiers de la commune de Kaolack, le président du Mouvement "Rahma" s'est rendu respectivement ce samedi à Thiofak et Sam. Une visite rythmée par des doléances et satisfactions des populations. Modou Ndiaye Rahma qui s'est félicité de la détermination affichée par les femmes et les jeunes pour la réélection du président Macky Sall au premier tour, a déboursé une importante somme d'argent pour le financement de plus de 100 groupements de femmes, non sans oublier la mise à disposition de moulin et de materiel destiné au nettoiement.