Kaolack : Plateforme "Aar Li Nu Bokk"/ Vers un grand rassemblement le 13 juillet prochain

Ce sont des pro-khalifistes, des militants de Pastef, de la LD Debout, de AJ/PADS, Madické 2019, du Parti Démocratique Sénégalais etc, qui s'étaient réunis pour mettre sur pied la plateforme " Aar Li Nu Bokk" de Kaolack.



" Nous nous sommes réunis comme un seul homme pour dire niet à cette dictature galopante. À l'image des autres régions, Kaolack qui a toujours été une ville de refus, a décidé de porter ce combat afin que l'argent du contribuable soit géré de façon transparente...", a lancé un des pro- khalifistes, Diockel Gadiaga.



" Aar Li Nu Bokk existe désormais dans le Saloum et c'est plusieurs entités qui la composent. Notre objectif est d'être une sentinelle face à cet État dictateur qui négocie et signe des contrats pétroliers et gaziers à l'insu des populations. Aujourd'hui, des citoyens se sont levés pour défendre l'intérêt du peuple..." a ajouté l'activiste, Sidy Balayara dit L'homme d'Ici.



De son côté, le chargé de l'organisation, par ailleurs coordinateur de Madické 2019 à Kaolack, Pape Simakha, de marteler : " Nous comptons passer à la vitesse supérieure en organisant un grand rassemblement le 13 juillet 2019..."