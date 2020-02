Kaolack : Pape Mademba Bitèye se prononce sur le saccage de la Senelec de Saint-Louis.

A l'occasion de la foire internationale de Kaolack( Fika), le directeur général de la Senelec, qui a présidé le forum dont le thème portait sur « Le Woyafal au cœur des ménages », s'est prononcé sur le saccage de l'agence de Saint-Louis. « Nous sommes en train de faire beaucoup d'investissements pour faciliter aux consommateurs l'usage de l'électricité. Comme j'ai l'habitude de le dire, le service public est une mission qui incombe à tout le monde, Senelec d'abord pour permettre aux usagers de disposer de l'électricité, de disposer des infrastructures techniques et commerciales pour un bon usage de l'électricité, mais également aux consommateurs pour protéger l'infrastructure commune à l'ensemble des sénégalais pour payer leurs facteurs à bonne date afin de garantir la disponibilité des services. Et pour se dire que Senelec est notre joyau, nous devons la préserver et en faire une société parmi les sociétés phares qui, demain, doivent jouer un rôle important dans le marché de l'électricité Ouest-africain... », a déclaré Pape Mademba Bitèye à Kaolack.