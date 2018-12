Kaolack : Pape Demba Biteye remet 5.842 parrainages au délégué régional Moustapha Niasse

Le Président de l'Assemblée nationale Monsieur Moustapha Niasse, Délégué régional des parrainages de Kaolack, a reçu le président du Mouvement Kaolack pour la Réélection de Macky Sall (KREM 2019), accompagné d'une forte délégation.

Il était question pour le président du mouvement KREM 2019 ,de remettre au délégué les fiches de parrainage signées par 5.842 parrains collectés par ses hommes en l'espace deux mois et demi. Pape Demba BITEYE qui est d'abord revenu sur la genèse du mouvement, la méthode et la stratégie mises en œuvre pour réussir un tel pari avant de de préciser que ce résultat est le fruit du travail de jeunes et de femmes kaolackois convaincus par le bilan du Président Macky Sall, qui demeure le candidat capable de mener le Sénégal vers l'émergence, selon lui.

Le secrétaire permanent à l'énergie ajoute en outre que ces parrains sont non seulement des électeurs, mais seront convertibles en architectes du 1er tour à Kaolack. Il a enfin remercié le Président Niasse pour les conseils et les prières formulés à son endroit depuis la naissance du mouvement qu'il dirige.



Le délégué régional de Kaolack, le Président Moustapha Niasse, qui se déclare Président d'honneur de KREM 2019, a félicité Pape Demba BITEYE pour le travail abattu tant sur le plan politique que social, avec tous les actes posés pour les kaolackois pour un mouvement né juste il y a un an et demi non sans expliquer la raison pour laquelle d'après lui le président Macky Sall est de loin le meilleur candidat de par ses réalisations et sa connaissance de l'État.

Pour finir, le Président de l'Assemblée Nationale a exhorté le mouvement à maintenir le rythme de la massification avant de lever la séance par des prières pour le Sénégal et pour une victoire de leur candidat.