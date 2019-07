Kaolack / Ouverture de la session de la Chambre Criminelle : 29 personnes à la barre du TGI

Vingt neuf personnes seront attraites ce lundi 08 juillet devant la barre du tribunal de grande instance de Kaolack lors de l'ouverture de la session de la chambre criminelle qui aura lieu du 08 au 15 juillet 2019.



Les différentes affaires inscrites au rôle sont énumérées comme suit : Incendie volontaire, association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, vols en réunion commis la nuit, trafic intérieur de chanvre indien etc.



Le nommé Badara Thiam sera attrait en premier à la barre et Abdourahmane Dieng fermera la marche le 15 juillet prochain..