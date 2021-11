Kaolack / Ouverture de la campagne de commercialisation de l'arachide : 56 points de collecte dénombrés pour un total de 37 opérateurs.

La campagne de commercialisation de l'arachide a démarré ce jeudi 25 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national.



Dans la région de Kaolack, 02 huiliers se sont pour l'instant illustrés en ce qui concerne les agréments, a annoncé au micro de Dakaractu, le directeur régional du développement rural (DRDR), le docteur Souleymane Diop. Et il s'agit de la Sonacos Diourbel et celle de Lindiane.



Dans la zone de Guinguinéo où la Sonacos Diourbel intervient, l'usine a agréé 07 points de collecte pour 05 opérateurs.



La Sonacos Lindiane a, quant à elle, agréé 49 points de collecte pour 32 opérateurs. Au total, 56 points de collecte ont été dénombrés dans la région de Kaolack à travers l'agrément de 37 opérateurs. Le reste de la cohorte (les autres huiliers) va rejoindre la vague au courant de la campagne, a-t-il ajouté.



S'agissant de l'exportation, 11 plate-formes de collecte ont été agréées pour un total de 03 opérateurs.



À noter que la collecte des semences a démarré dans toute la région de Kaolack notament à Gandiaye, Koumbal, Ndiaffate, Lamarame, Ourour etc...