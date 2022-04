Kaolack / Ousmane Noël Dieng recuse les accusations portées à son encontre : « Ils sont prêts à mettre de la drogue dans mon véhicule »

Le chef de cabinet du ministre Diène Farba Sarr de la délégation générale à la promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et de Lac Rose a fait face ce matin à la presse locale.



Répondant aux accusations portées à son encontre dans une vidéo sextape, M. Dieng a balayé d'un revers de main ces allégations avant de marteler que toute cette manœuvre a été orchestrée par ses détracteurs dans le but de l'éliminer politiquement. "C'est totalement faux. Je ne suis mêlé ni de près ni de loin à ce que l'on raconte sur ma personne. Mais devant la barre, certains peuvent se permettre de raconter du n'importe quoi..."



À le croire, ses détracteurs sont aujourd'hui prêts à le détruire physiquement mais aussi politiquement pour leurs intérêts inavoués.



"Je les dérange. C'est pourquoi, ils sont prêts à me tuer...Ils sont même prêts à mettre de la drogue dans mon véhicule pour m'accuser de vendeur de "Yamba". Et cela ne date pas d’aujourd’hui car ils l'ont commencé avec l'actuel khalife de Léona Niassène en m'accusant d'avoir tenu des propros discourtois à son égard et pourtant c'était archi faux..."