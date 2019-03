Kaolack : Ousmane Noël Dieng parle de la victoire de Macky Sall, ses réalisations et les attentes des Saloum-Saloum lors du second mandat

À l'occasion de sa conférence de presse, le président du mouvement " MJK/ DFS", s'est exprimé sur la victoire du président Macky Sall et la contribution des leaders politiques, notamment le ministre Diène Farba Sarr, les réalisations du régime actuel dans le Saloum et les attentes des Saloum-Saloum par rapport au second mandat du chef de l'État...