Kaolack / Nouvelle taxe sur la publicité et non retour sur investissement : Le collectif And Taxawu Marché central menace de boycotter le paiement des taxes et des abonnements.

C'est un point de presse qu'ils ont tenu cet après-midi en face du centre commercial de Kaolack.



Les commerçants affiliés au collectif And Taxawu Marché central ont décidé de sortir de leur silence pour diverses raisons.



Las d'attendre des solutions face à plus 25 points de revendication, ils ont préféré cette fois-ci se faire entendre.



Le collectif dénonce la mise en place d'une nouvelle taxe sur la publicité (à travers les enseignes des cantines) sans au préalable l'ouverture de concertations avec les usagers, l'absence de délégué principal, l'occupation anarchique de la voie publique, l'entrée et la circulation dangereuse des motos Jakarta, entre autres.



Il faut aussi ajouter sur la liste, "la non pertinence des barrières érigées par la municipalité entre les souks et l'axe principal du marché, l'insécurité, la non fermeture des dalles après le curage des caniveaux, etc..."



Les commerçants qui veulent savoir comment utilise-t-on l'argent qui est collecté au niveau du marché depuis les 06 derniers mois, demandent une mission d'audit dans les meilleurs délais.



Ils ont conclu leur discours en interpellant le président Macky Sall sur la gestion dudit marché...