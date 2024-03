Kaolack : "Ngour Ken douko niédd, même si l'on devait attendre 100 ans, le magistère du régime en place prendra fin un jour" (Cheikh Ibrahima Diallo)

Les fidèles ont pris d'assaut la cité Médinatoul Abdou Khadr Dieylani où repose depuis quatre ans déjà Mouhidine Samba Diallo, un érudit, professeur et scientifique.

De son vivant Mouhidine Samba Diallo a beaucoup oeuvré dans l'éducation des bonnes pratiques islamiques afin de sensibiliser au mieux les populations. Serigne Cheikh Ibrahima Ibn Mouhidine Samba Diallo est revenu lors de la cérémonie officielle de la journée de prières commémorant le rappel à Dieu de son père, sur les enseignements du saint homme.

Évoquant la situation politique du pays, le Khalife de Mouhidine Samba Diallo est d'avis que "rien ne doit entacher les bonnes relations que chaque sénégalais doit entretenir envers son prochain pour la paix et la stabilité du pays". Selon lui, "notre justice regorge de magistrats justes qui travaillent dans l'équité et dans le respect des lois qui fondent notre société. Nos magistrats sont exemplaires et de bons croyants..."

Poursuivant, Serigne Cheikh Ibrahima Diallo invite la jeunesse à se démarquer des appels aux manifestations des politiciens.

Pour le guide religieux, l'appel au dialogue lancé suite au report de la présidentielle "n'a aucun sens". Serigne Cheikh Samba Diallo a, sans tambour ni trompette, signalé que " Ngour Ken douko niédd! (il faut savoir s'arrêter à temps)". Et d'ajouter : "les politiciens sont des adeptes du mensonge, des coups fourrés et d'une boulimie irrépressible. Fenn, wourouthie ak gniaka doylou". C'est la constitution qui régit les lois de notre nation. Un président qui se respecte doit respecter la constitution. Celui qui ne la respecte pas, ne se respecte pas pour autant. Ce pays n'est pas un papier journal. Toutes les populations sont d'égale dignité devant la loi. Celui qui n'est pas avare n'a pas besoin de reporter une élection". Pis, dira Serigne Cheikh Ibrahima Diallo : "Le programme de nos politiciens ne dépasse pas Diamniadio. Eux tous, leur programme s'arrête à la place de l'indépendance. Ils ne rêvent que d'une chose, l'escorte qui va les mener au Palais présidentiel et les privilèges dont ils bénéficieront une fois à la tête du pays. J'invite encore les jeunes à ne pas risquer leurs vies pour nos politiciens qui souvent restent bien au chaud dans leur salon, au moment où ils se font tuer."

Le guide religieux qui dit n'être d'aucun bord, a encore insisté pour la paix et la stabilité du pays appelant les jeunes au calme et à la patience. Car, dira-t-il : " même si l'on devait attendre encore 100 ans, un jour ou l'autre le magistère du régime en place prendra fin. Ce pays nous appartient à tous. Ce n'est ni le bien de nos anciens encore moins le legs d'un héritage..."