Kaolack / National 1 amateur : L'ASC Saloum et la Jeanne D'Arc se neutralisent (1-1).

Pour le compte de la 3ème journée du championnat de football amateur, l'Asc Saloum a reçu la Jeanne D'Arc de Dakar au stade Lamine Guèye.



Les supporters de l"équipe kaolackoise ont fait le déplacement pour pousser leur équipe à la victoire finale.



Dans les gradins, l'ambiance était à son paroxysme.

En première mi-temps, les deux formations ont livré un match équilibré, soldé par un score nul et vierge.



En deuxième période, les deux équipes sont revenues sur la pelouse avec plus d'engagement et de détermination.



Ainsi, à la 61ème minute de jeu, les poulains de Moustapha Seck ont obtenu un pénalty transformé par Papa Amadou Fall, qui a permis à son équipe de mener au tableau d'affichage.



À la 84ème, Mame Ousmane Senghor de la vieille Dame brise l'espoir des kaolackois en marquant le but de l'égalisation.



Le match se terminera sur ce score...