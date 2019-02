Kaolack : Moustapha Sow rend visite aux chefs religieux et fait rallier des militants de Rewmi et du Pds dans le « Macky »

Le président du comité électoral de Touba Ndorong et les membres de cette entité politique de Bby ont rendu visite aux différents chefs religieux de Kaolack et aux populations dudit quartier pour solliciter des prières et convaincre les électeurs, notamment ceux qui n'ont jamais voté Macky Sall.



Ainsi, c'est vers les coups de 18 heures que la délégation a démarré ses activités en allant à la rencontre des femmes du Dahira Mame Diarra de Ndorong où ces dernières se sont engagées à voter massivement pour la coalition Benno Bokk Yakaar.



Ensuite, ce sera au tour des chefs religieux de Touba Ndorong de recevoir la délégation. Serigne Moussa Mbacké, le khalife de Serigne Moussa Bassirou Mbacké, a de son côté prié pour cette coalition avant de s'engager personnellement à la quête d'un second mandat pour le patron de l'Apr.



La tournée a été ainsi bouclée à travers une série de ralliements. Deux ténors ont quitté leurs entités, notamment Birame Fall qui fut l'homme fort du président de la fédération départementale du parti démocratique sénégalais( Pds) à Kaolack, Mr Ousseynou Goumbala et Diatou Dème de Dialagne qui a aussi quitté le parti Rewmi pour se ranger derrière Moustapha Sow, afin de donner un second mandat à Macky Sall...