Kaolack : Moustapha Sow décroche deux ténors à Touba Ndorong au profit de Bby

Après les ralliements des militants du Pds et de Rewmi en faveur de la majorité présidentielle, le président du comité électoral de Touba Ndorong vient encore de décrocher deux autres leaders. Il s'agit de Khadim Mboup, l'ex compagnon de Serigne Lamp Mbacké et Gorgui Dieng du parti démocratique sénégalais( Pds).

Le patron de " Yes Kaolack" Moustapha Sow, a ainsi officialisé leurs ralliements lors d'une rencontre politique à Touba Kaolack...