Kaolack : Moussa Fall suspend toutes ses activités politiques de l'Apr et de Bby.

Patron du parti "Aprodel", Moussa Fall avait décidé en 2019 de rejoindre l'Apr en annonçant une fusion avec ledit parti. Depuis plus de 10 ans également, il travaillait au sein de la mouvance présidentielle aux côtés du président de la République et ses alliés à Kaolack et sur le plan national.



Ainsi, son parti a préféré pour cette fois-ci faire un break au lendemain des locales pour plusieurs motifs. Et le plus urgent est relatif à un manque de considération notoire dans le cadre de ce compagnonnage. En effet, depuis l'avènement de cette fusion, l'Aprodel regrette le fait de n'avoir jamais été reçu en audience par le président Macky Sall en dépit de 18 lettres en guise de rappel à l'endroit du patron de l'Apr.



Moussa Fall a ainsi officialisé cette décision hier lors de la rencontre de Benno Bokk Yakaar à Kaolack en perspective des législatives.



Un face-à-face avec la presse est annoncé dans les prochains jours...