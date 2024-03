Kaolack : Moussa Fall de l’Aprodel se retire de la coalition « Dionne2024 » pour soutenir Amadou Bâ

Compte tenu des enjeux économiques et de la crise mondiale, le président de l’Aprodel, Moussa Fall a décidé de claquer les portes de la coalition « Dionne2024 » pour soutenir le candidat de BBY. Face à la presse, ce dernier est revenu sur le choix d’un tel profil. Selon lui, il y va de l’intérêt général du pays pour la paix, la sécurité et la stabilité. « Ces prétendants au pouvoir sont encore très jeunes pour diriger ce pays », dira Moussa Fall. Qui ajoute que « Amadou Bâ a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement du Sénégal. Il est en mesure de gérer ce pays car il a le profil ». Conscient de la menace qui pèse dans la sous-région et des difficultés auxquelles les populations sont confrontées, Moussa Fall d'ajouter : "le Sénégal est à la croisée des chemins et le meilleur choix, c’est Amadou Bâ". « Il connaît les partenaires qui sont à l’étranger et maîtrise le système. Il m’a tendu la main, c’est pourquoi, j’ai décidé d'aller le soutenir le candidat Amadou Bâ", a-t-il laissé entendre.