Kaolack / Moussa Fall : « Je n'ai aucune autre tutelle politique à part le président Macky Sall... »

Le responsable politique de la mouvance présidentielle à Kaolack, a fait face à la presse pour faire part de sa nouvelle orientation politique. Lors d'une assemblée générale qui avait réuni l'ensemble des membres de son entité dénommée "Aprodel", Moussa Fall a pris une décision de taille qui est de ne plus se ranger derrière quelqu'un pour soutenir le président Macky Sall. "À un moment donné de ma vie politique, j'ai pris la défense de personnes opprimées, je suis un saloum-saloum pure souche, je défends les saloum-saloum, mais ma position et mon ancrage dans le Benno Bokk Yaakar et à côté du président Macky Sall ne souffrent d'aucune ambiguïté. Personne ne m'a amené à côté du chef de l'État ou de Bby, je l'accompagne et je continuerai à le faire...", fait-il remarquer.





" Je ne veux pas créer de polémique autour de ça. Je suis un militant de l'Apr parce que j'ai pris mon parti que j'ai fondu dans l'Apr. Je n'ai aucune autre tutelle politique à part le président Macky Sall...."