Il y a véritablement un scandale foncier au boulevard de la Liberté de Kaolack (ex garage Dakar). Telle est la déclaration des membres dudit collectif qui ont tenu ce matin leur énième sit-in au niveau de ce site pour exiger l'arrêt des travaux et le démolissement du bâtiment.



D'après eux, deux actes ont été signés par la municipalité de Kaolack. L'un le 02 février 2022 et l'autre le 01er avril 2022, ce qui signifie pour eux que des mains tapies dans l'ombre sont en train de faire un forcing afin de permettre à un homme d'affaires d'occuper cet espace public qui devrait être réservé à la promenade des kaolackois, à un parking et même un espace de loisirs pour la jeunesse de la ville de Mbossé.



Les membres du collectif "Aar Kaolack" déplorent une violation flagrante de l'article 146 du code des collectivités locales interdisant la spéculation sur un terrain public.



C'est la raison pour laquelle, ils interpellent le président Macky Sall et à travers lui, le ministre de l'intérieur afin que cet acte municipal soit invalidé et le bâtiment en chantier démoli au grand bonheur des riverains...