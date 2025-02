Kaolack : Mor Ndao participe au Sétal Sunu Gox de Médina Mbaba, déploie des moyens importants et invite les populations à s’engager

La 9ᵉ édition de la journée d’investissement humain, "Setal Sunu Réw", s’est tenue à Kaolack, plus précisément dans le quartier de Médina Mbaba. Comme à son habitude, le leader du mouvement "And Yaatal Pastef",



Mor Ndao, a une fois de plus répondu à l’appel du Président Bassirou Diomaye Faye. Pour l’occasion, il a mobilisé des moyens considérables, notamment des râteaux, des pelles et des brouettes, afin de rendre le quartier de Médina Mbaba plus propre.



"Comme je l’ai toujours dit, nous voulons que Kaolack, et en particulier notre quartier, change de visage. Nous souhaitons nous inspirer du modèle japonais à travers ces opérations de Sét-Sétal que nous organisons chaque semaine. Je veux que Médina Mbaba soit aussi propre que le Japon", a-t-il déclaré.



Mor Ndao a également appelé les populations à s’approprier ces actions citoyennes, à prendre soin de leurs quartiers, à éviter de les salir, et à contribuer activement au développement de Kaolack. La journée de Sét-Sétal a été marquée par une forte mobilisation des organisations de femmes, des jeunes et des membres du mouvement "And Yaatal Pastef".