Kaolack : Mohamed Ndiaye Rahma rend grâce et invite ses militants à continuer à se mobiliser au côté du président Macky Sall.

Après les premiers résultats qui sont largement favorables à son adversaire Serigne Mboup, le candidat de Benno Bokk Yakaar a choisi de faire sa première sortie sur les ondes de la radio Alfayda.



Et ses premiers mots ont été réservés aux différents guides religieux de Kaolack à travers une salutation d'usage et des remerciements.



Mohamed Ndiaye Rahma a aussi ajouté que ces joutes n'étaient rien d'autre qu'une promenade et que la grande marche se fera au côté du président Macky Sall dans la matérialisation de ses grands projets.



Il a demandé à l'ensemble de ses militants de rester sereins et de continuer à cultiver la paix et la discipline.



Parlant du volet social, Rahma s'est voulu rassurant pour avoir déclaré qu'il continuera à accompagner et à aider ceux sont dans le besoin...