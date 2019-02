Kaolack : Mohamed Ndiaye Rahma enrôle le responsable départemental du PDS.

Assane Niass n'est plus sous la coupole du Parti démocratique sénégalais. Il vient en effet de rejoindre le navire républicain ce samedi 2 février 2019 aux environs de 21h, à quelques heures du démarrage de la campagne électorale. Une prouesse du tout nouveau mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Kaolack. En effet, le leader du mouvement "Rahma" qui était depuis quelques mois en pleine tractation pour débaucher cet inconditionnel du Pape du Sopi est finalement arrivé à ses fins.

La rencontre scellant le désormais compagnonnage entre Rahma et Assane Baye Élimane Niass qui était la tête de liste départementale du Pds lors des dernières élections législatives. Le désormais membre de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack se dit fasciné par le travail de titan que l'ambassadeur itinérant est en train d'abattre dans la région de Kaolack pour la réélection du candidat Macky Sall.

Prenant la parole, Mohamed Ndiaye Rahma s'est d'abord félicité de la décision prise par Assane Baye Élimane Niass de rejoindre la mouvance présidentielle qui selon lui, n'a point besoin de battre campagne pour gagner des élections, vu les innombrables réalisations du président de la République Macky Sall. Après, Mohamed Ndiaye "Rahma" et sa délégation se sont rendus à Médina Baye où d'ex responsables de Baye Ciss qui ont failli rejoindre l'opposition, ont finalement revu leur position...