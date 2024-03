Kaolack : Mohamed Ndiaye Rahma débourse 8 millions FCFA pour offrir un tournoi de foot aux équipes de sa localité

Pour contribuer à l'épanouissement de la jeunesse de sa localité, le ministre conseiller du Président de la République, Mohamed Ndiaye Rahma, a mis sur la table la somme de 8 millions FCFA pour l'organisation d'un tournoi de football. Une première dans l'histoire du football à Kaolack surtout quand on sait que cette année, il n'y a pas eu de Navétanes.



Ce qui a poussé Insa Diouf à lancer un plaidoyer en faveur de la jeunesse et des férus du ballon rond afin que les jeunes footballeurs de tous les autres quartiers de Kaolack soient impliqués la prochaine fois. Prenant la parole, Mohamed Ndiaye Rahma a insisté sur le fair-play des joueurs et des supporters pour la réussite de tels événements de communion.



Il a également promis aux dirigeants des Navétanes de jouer sa partition pour l'implication des autres quartiers pour le développement du sport à Kaolack. Concluant, il a magnifié l'engagement des uns et des autres pour la réussite de cette belle fête destinée à la jeunesse. À rappeler que la finale a été remportée par Entente qui a eu le dessus sur Darou Salam (2-1).