Kaolack : Mohamed Ndiaye « Rahma » demande aux candidats de l'opposition de se retirer de la course

En meeting aux Parcelles Assainies de Kaolack, le président du mouvement Rahma, a lancé un appel aux candidats de l'opposition pour que ces derniers puissent se retirer de la course à la présidentielle de 2019. Mohamed Ndiaye Rahma qui présidait un meeting aux Parcelles Assainies de Kaolack, a fait savoir que les 4 candidats en lice sont en train de perdre leur temps sur le terrain, car le président Macky Sall, dit-il, va "sûrement" remporter haut la main ces élections. " Ils doivent tous se ranger derrière le président Macky Sall. Quand je regarde la campagne et la foule que notre candidat draine derrière lui, je sens nettement que nous sommes en avance et que la victoire est déjà assurée au premier tour...", a-t-il ajouté...