Kaolack : Modou Bèye quitte Serigne Lamp Mbacké pour Moustapha Sow en vue de la réélection du président Macky Sall

" Yes kaolack" continue de faire rallier des responsables politiques qui n'ont jamais voté Macky. À Touba Ndorong, plusieurs leaders ont tourné le dos au camp de l'opposition afin de grossir les rangs de la majorité présidentielle. Et c'est autour de Modou Bèye de déposer ses baluchons au sein du mouvement " Yes kaolack" dirigé par le président Moustapha Sow...