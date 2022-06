Le directeur de l'état civil, Aliou Ousmane Sall, a présidé ce matin à Kaolack, la cérémonie de remise des motos aux collectivités territoriales des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. En effet, cet appui entre dans le cadre du programme de modernisation de l'état civil de l'État du Sénégal.



Selon Aliou Ousmane Sall, "3.000 agents officiers et archivistes seront formés au niveau national pour avoir un personnel de qualité".



Le programme prend en compte la construction d'état civil, l'équipement, l'archivage, la digitalisation et la mise à disposition de moyens de locomotion (motos). Au total, 34 communes pilotes sont bénéficiaires, mais à terme, 200 motos seront distribuées.



Il faut rappeler que le Sénégal tend vers l'enregistrement universel...