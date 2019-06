Kaolack / Mise en place des semences : Les femmes du monde rural plaident pour son effectivité

La saison des pluies pointe le bout de son nez, et dans le Saloum, les paysans dont les membres de la fédération des femmes du monde rural attendent encore la mise en place des semences par l'État. Au cours d'un point de presse à Kaolack, elles ont demandé aux autorités de procéder le plus rapidement possible à la distribution des semences et autres entrants, en attendant les premières pluies. Ce face-à-face avec la presse a enregistré la présence de femmes de toute la région de Kaolack venues de Ndiédieng, Nioro, Mbirkilane, Kaffrine etc...