Kaolack / Mise en place d'un système d'évaluation dans les établissements publics de santé : Le ministre de la santé entend corriger les dysfonctionnements.

Pour satisfaire les usagers au niveau des hôpitaux, notamment ceux de la zone centre (Fatick, Kaolack, Diourbel et Kaffrine), le ministère de la santé et de l'action sociale, a initié une rencontre à Kaolack qui a réuni l'ensemble des acteurs de la santé en vue de mettre " en place un dispositif qui permet d'installer les contrats de performance des structures de santé et des responsables qui dirigent les structures..." Selon le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, ce dispositif permettra de remplir périodiquement une grille d'évaluation dont la finalité est de satisfaire les clients à travers un bon plateau médical et un personnel qualifié. Dans la même foulée, ce sera une occasion, d'après le ministre de la santé, d'évaluer les dysfonctionnements au niveau du centre stratégique jusqu'à la base opérationnelle...