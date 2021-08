Kaolack / Médina Mbaba : Des jeunes barrent la route près du domicile du maire... La police procède à des arrestations.

À Médina Maba, des jeunes du quartier très remontés contre les saletés qui trônent devant leurs maisons occasionnées par les travaux de nettoiement des canaux à ciel ouvert par la municipalité, ont décidé ce matin de barrer la route.



Ainsi, des pneus ont été brûlés et la circulation paralysée pendant une demi-heure pour exiger le ramassage de ces tas d'ordures qui provoquent le ruissellement des eaux de pluies au niveau des maisons.



Informés plus tard, des éléments du commissariat central et ceux du commissariat d'arrondissement de Ndorong ont vite rallié les lieux pour mettre fin à cette manifestation non autorisée.



Dans la foulée, deux manifestants ont été arrêtés et embarqués dans le véhicule des limiers.



La foule s'était d'ailleurs rendue au niveau du domicile du maire pour crier son ras-le-bol, mais les vigiles qui sont sur place, ont réussi à leur interdire l'accès et c'est entre-temps que la police est arrivée sur les lieux...