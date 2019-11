Kaolack : Médina Baye sollicite un statut de commune

À l'occasion du point de presse tenu cet après-midi par le comité d'organisation du Gamou de Médina Baye, les membres dudit comité dont le président du comité d'organisation des manifestations et activités de la fayda, ont fait part de la volonté de la cité religieuse d'avoir un nouveau statut. En effet, Baye Mamoune Niass a déclaré que l'érection de Médina Baye en commune a toujours été une sollicitation de la part des autorités, mais aussi des populations pour que la cité puisse gérer ses entrées et ses sorties notamment les tableaux publicitaires, les fidèles qui convergent chaque année vers cette cité à l'occasion du Mawlid (le tourisme religieux), etc.



Le Comaf et le mouvement Jamiyatou Ansaaru-din de marteler ensemble que l'érection de cette cité en commune est plutôt une urgence du fait des nombreuses opportunités existantes.



Dans le bilan, deux points saillants ont été aussi soulevés. Il s'agit de l'apport de l'État du Sénégal pour la bonne organisation du Gamou. " Nous sommes très satisfaits des moyens que l'État à travers ses services a mis en place lors du Gamou. C'est une satisfaction à plus de 80%...", a indiqué Baye Mamoune Niass.

Le second point prend en compte la présence massive à Médina Baye des pays étrangers qui sont au nombre de 50....