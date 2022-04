Kaolack / Mbaye Sokoma, proche de Mariama Sarr : « Le président Macky Sall ne mérite pas ce qui s'est passé à Kaolack... Nous devons tout faire pour gagner largement les législatives »

Selon Mbaye Sokoma, l'heure est désormais à la reconquête des voix perdues par la coalition Benno Bokk Yakaar afin de permettre au président Macky Sall d'avoir un score fleuve dans cette zone.



Et selon lui, le camp de Mariama Sarr est à pied d'œuvre dans le cadre des parrainages pour engranger le maximum de parrains dans la commune.



Toutefois, d'après le président du mouvement " And Défar Sunu Rew", les responsables de Benno Bokk doivent d'abord s'unir pour que le patron de Bby puisse gagner à plus de 60%.



Mbaye Sokoma qui était de passage pour visiter les locaux de Dakaractu à Kaolack, en a profité pour lancer un appel aux jeunes dans le but de la reprise de leurs activités périodiques allant dans le sens de revivifier leurs bases politiques respectives....