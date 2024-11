Kaolack : Mariama Sarr tacle Mimi, dresse un bilan sombre des 8 mois du régime Diomaye-Sonko et appelle à voter Takku Wallu

Lors du meeting organisé par l’ancienne maire de Kaolack, Mariama Sarr et mandataire de la coalition Takku Wallu pour galvaniser ses troupes et sensibiliser les populations sur l’importance de voter pour sa coalition, cette dernière est revenue sur son engagement derrière Macky Sall. «Après 16 longues années de compagnonnage avec le président Macky Sall, ce n’est pas demain la veille pour une rupture entre lui et ses militants et sympathisants d’autant plus qu’il nous avait donné des postes de responsabilités », a fait savoir Mariama Sarr. Qui fait remarquer que « le président Macky Sall a fait beaucoup de réalisations en termes d’infrastructures, dans le domaine de l’agriculture et industriel ». Selon elle, « au moment où la stabilité du pays était menacée, le président Macky Sall a su relever le niveau de la démocratie Sénégalaise devant l’opinion internationale ».



« Il a organisé une élection présidentielle transparente sans contestation avant de remettre le pays entre les mains des vainqueurs », a-t-elle soutenu. Poursuivant, la mandataire de Takku Wallu estime qu’il y a trop de manipulations politiques, avant de regretter la situation économique du pays. « J’invite les Kaloackois à se mobiliser et à voter pour les candidats de Takku Wall (Ahmed Y. Bengelloune et Astou Ndiaye) pour une victoire éclatante au soir du 17 novembre », a-t-elle lancé.



Mariama Sarr s’en est aussi pris à l’ancienne PM, Mimi Touré. « Elle a essayé de se frayer un chemin à Gossass mais on ne lui a pas donné l’occasion de s’affirmer. Elle est allée à Grand-Yoff, on lui a opposé un niet catégorique. A Kaolack n’en parlons pas d'autant plus j’en avais fait une affaire personnelle pour la bouter hors du champ politique », explique-t-elle. Et d’ajouter : « aujourd’hui, elle est encore en train de pousser des ailes ». Pis, dira Mariama Sarr : « Je l’ai entendu dire que des ministres donnaient pendant l’année trois milliards au président Macky quand elle était premier ministre. Je lui pose juste une question combien donnait-elle en tant que PM au président Macky Sall ? ».



Réagissant sur les 8 mois du nouveau régime, Mariama Sarr signale que « les jeunes n’ont pas vu ce qu’ils attendaient du nouveau régime ». « Un temps de grâce se limite à 100 jours. Dès son accession au pouvoir, le président Macky Sall avait diminué les prix des denrées de première nécessité. Les jeunes ont cru à des promesses jusque-là non tenues. La vie est devenue beaucoup plus chère, le taux de chômage a augmenté et il n’y a presque plus de chantiers », se désole-t-elle.