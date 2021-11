Kaolack : Mariama Sarr s'engage à servir l'Apr et la grande majorité présidentielle.

Dans un communiqué lu à Dakaractu, Mariama Sarr a appelé ses militants au calme et à la retenue, suite à la décision du président Macky Sall de choisir les têtes de listes départementales et communales de Kaolack.



En effet, l'actuelle maire de Kaolack dit être en phase avec les décisions du président Macky Sall et s'engage à servir l'Apr et la grande majorité présidentielle.



Pour finir, Mariama Sarr a tenu à remercier les populations kaolackoises et ses militants et militantes pour leur engagement à ses côtés...