Kaolack : Mariama Sarr et l'Ong ARED distribuent 30.000 kits scolaires aux élèves

La commune de Kaolack a abrité la cérémonie de distribution de matériels scolaires aux élèves de cette localité et aux différents maires de la région de Kaolack.



D'après madame le maire Mariama Sarr, ces fournitures scolaires mises à la disposition des potaches, ont été offertes par la fondation " Dubaï Cares" dont l'acheminement et la réception ont été assurés par l'Ong ARED (Associates In Research And Education For Development).



" Cette cérémonie de réception et de remise symbolique de kits est le fruit d'une démarche que nous avions personnellement initiée lors d'un voyage effectué en qualité de ministre de la République à Dubaï Cares dans le cadre du Forum Mondial. Au cours de ce voyage, nous avions déposé une requête auprès de la Fondation Dubaï cares qui nous a mis en relation avec son point focal au Sénégal l'ONG Associates IN Research And Education For Development( ARED)...", a-t-elle informé.





De leur part, les bénéficiaires (l'inspection d'Académie, Parents d'élèves et Elus locaux), ont indiqué que cet appui est venu à point nommé avant de remercier la ministre-maire d'avoir réussi, par le biais de l'État du Sénégal, à jeter ce pont entre les deux nations...