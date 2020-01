Kaolack : Mariama Sarr au chevet des sinistrés des dernières inondations.

Une enveloppe de 12 millions de Fcfa a été dégagée par le conseil municipal de Kaolack, sous la houlette de madame le maire, Mariama Sarr, en vue de venir en aide aux sinistrés des dernières inondations. Par le biais de la commission sociale, 466 personnes issues des différents quartiers impactés ( Médina Mbaba, Médina Baye, Fass Cheikh Tidiane, Thioffack, Sam, Ndar-gou-daw, Abattoirs etc ) ont reçu leurs aides constituées principalement de 42 tonnes de riz et des détergents (savons solides et liquides). La cérémonie de distribution de ce don s’est déroulée ce matin dans l'esplanade de la mairie de Kaolack.