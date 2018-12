Kaolack: Mariama Sarr a procédé à la pose de la première pierre du stade municipal

La pose de la première pierre du stade municipal de Kaolack, faite ce lundi, est la concrétisation d'une promesse de la municipalité, la réalisation d'une ambition. Ainsi en a parlé d'emblée l'édile de la commune. C’est une vieille doléance également du mouvement sportif kaolackois. Un stade municipal qui répond aux normes offrant aussi toutes les garanties de sécurité et pouvant abriter des compétitions de plusieurs disciplines sportives. Le stade et les annexes une fois finis vont offrir à la jeunesse kaolackoise un cadre d'épanouissement. Un projet financé grâce au fond de concours et au budget de la mairie de Kaolack à hauteur 100 million de F Cfa.