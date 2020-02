Kaolack / Manifestation des boutiquiers contre le service de l'hygiène : Le régional monte au créneau pour rétablir les faits.

La manifestation des commerçants détaillants contre les agissements des éléments du service d'hygiène de Kaolack continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. En effet, le régional du service, en l'occurrence, le capitaine Alioune Ndiaye, a tenu à restituer les circonstances exactes ayant occasionné l’altercation entre ses agents et un boutiquier.



D'après le patron de ce service, le boutiquier mis en cause, après avoir falsifié son certificat médical, s'est aussi permis de filmer ses agents sans leur consentement avant de partager cette vidéo dans un groupe WhatsApp dont les membres sont principalement des commerçants.



En dépit de la plainte qui a été déposée à l'encontre de ce dernier, le capitaine Ndiaye, nouvellement affecté à Kaolack, invite les acteurs dudit secteur à privilégier le dialogue avec le service de l'hygiène...