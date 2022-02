Kaolack- Manifestation contre le report de l’installation du PCD Ahmed Youssouf Bengelloune : 05 personnes arrêtées

L’installation du président du conseil départemental de Kaolack Ahmed Youssouf Bengelloune de la liste « And Nawlé, And Liguey » qui devait se tenir ce lundi a été reportée à une date ultérieure.

En effet Pape Demba Bitèye, Dg de la SENELEC et candidat de Benno à cette élection départementale avait introduit un recours suite à la publication des résultats provisoires par la commission départementale de recensement des votes. C’est la raison pour laquelle la cour de Kaolack a ordonné la suspension de l’installation en attendant de vider le contentieux. C’est ainsi que les partisans de Bengelloune ont manifesté contre une probable confiscation de la victoire.

Ils ont brûlé des pneus près de la préfecture de Kaolack et fait face aux forces de l’ordre. Au moins cinq (5) personnes ont été arrêtées.