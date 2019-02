Kaolack : Madické Niang pêche dans les eaux de l’APR

La coalition « Madické2019 » continue de faire des ravages. Après plusieurs vagues d’adhésion, la jeunesse n’est pas en reste.

Selon nos informations, Pape Simakha, le secrétaire général dissident de la Cojer de Kaolack et chargé de COM du ministre Diène Farba Sarr a quitté les marron beige pour la coalition « Madické2019 ».

Un ralliement de taille si on sait que Pape Simakha est suivi par toute une jeunesse dévouée à Kaolack.

Nous y reviendrons