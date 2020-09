Kaolack / Lutte contre les inondations : Les responsables politiques de l'Alliance pour la République ont apporté leur contribution.

Après les nombreux élans de solidarité dans le cadre de la lutte contre les inondations, les leaders politiques de l'Apr de la commune de Kaolack ont répondu à l'appel.



Le don composé de motos pompes, de plusieurs cartons de détergent etc, a été remis au comité régional de lutte contre les épidémies avec à sa tête le gouverneur de kaolack, Alioune Badara Mbengue.



La délégation a été conduite par l'ambassadeur itinérant, Mohamed Ndiaye Rahma, en compagnie de l'honorable députée Awa Guèye, la PCA du Fonsis, Me Nafissatou Diop Cissé, le conseiller spécial de la présidente du CESE, Moussa Fall, l'ancien maire de Kaolack, Khalifa Niass, les guides religieux entre autres.



Ainsi, l'autorité administrative a pour sa part salué cette initiative consistant à venir en aide aux populations qui vivent dans les zones inondées et inondables...