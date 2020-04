Kaolack / Lutte contre le covid-19 : Vers la fabrication de plus de 2.000 masques.

L'annonce a été faite ce jeudi par le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue. Ainsi, selon l'autorité administrative, au delà des mesures qui sont actuellement prises pour lutter contre le Coronavirus, telles le lavage systématique des mains, la fermeture des marchés à 14 heures, l'installation d'une sirène dans la ville etc, plus de 2.000 masques seront confectionnés et distribués dans les prochains jours dans tout Kaolack.



De son côté, la police qui a procédé ce jeudi à une opération de contrôle, a mis la main sur une cinquantaine de motos et de véhicules...