Kaolack / Lutte contre le Covid-19 : Vers l'interdiction de la circulation des motos Jakarta de commune à commune (Gouverneur).

À l'occasion de la cérémonie de réception de vivres offerts par l'ambassadeur itinérant, Mohamed Ndiaye, le gouverneur de Kaolack a annoncé de nouvelles mesures dans les secteurs du commerce et du transport. Selon Alioune Badara Mbengue, cela consiste à mieux renforcer les dispositions contre le covid-19. Il s'agit de limiter le transport de motos Jakarta, c'est-à-dire que d'ici peu, les conducteurs de Jakarta n'auront plus le droit de circuler de commune à commune et de département à département dans toute la région de Kaolack. L'autre mesure concerne la vente de légumes. Il sera ainsi question d'aménager un autre espace pour le commerce de légumes afin de faire respecter la distanciation sociale...