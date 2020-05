Kaolack / Lutte contre le Covid-19 : Moussa Fall offre plus de 2.000 masques aux populations.

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, le conseiller spécial de la présidente du CESE, Moussa Fall, a mis la main à la poche pour accompagner les kaolackois dans le respect des gestes barrière.



Pour ce faire, le responsable politique de la commune a procédé à la distribution de plus de 2.000 masques dans les garages, les ateliers, les marchés et les lieux de travail.



Cet effort entre dans le cadre de l'opération dénommée " Zéro cas à Kaolack" qu'il a récemment lancée pour prendre part à l'effort de guerre contre le Covid-19 mis en place par le président de la République.



Le conseiller spécial de la présidente Aminata Touré compte également enrôler les quartiers périphériques de la commune dont les habitants sont pour la plupart vulnérables à la pandémie.



Auparavant, Madame Aminata Touré avait remis un important don de produits sanitaires aux "Daaras" de Kaolack et à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass.