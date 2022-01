Kaolack / Locales 2022 : Abdoulaye Mountakha Niass rejoint la coalition Bby et remobilise ses troupes.

Abdoulaye Mountakha Niass a pris sa décision. Ce, suite à une tournée départementale et communale.



Celle-ci est de soutenir les listes de Benno Bokk Yakaar dans la commune et le département de Kaolack, avec à leur tête, Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye.



Le responsable politique a reçu les deux candidats avant d'officialiser sa position, après avoir pris langue avec le président Macky Sall.



Plusieurs leaders ont pris part à cette rencontre dont l'honorable député, Cheikh Khoureychi Niass...